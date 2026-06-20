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تشكيل منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بكأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة إسكتلندا في كأس العالم 2026

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسكتلندا، والمقرر إقامتها بعد قليل على ملعب جيليت بمدينة بوسطن، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه في مباراته الأولى، حيث يسعى الجهاز الفني إلى مواصلة النتائج الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل.

واعتمد محمد وهبي على مجموعة من أبرز نجوم المنتخب المغربي، مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط الثلاثة، سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم، من أجل مواجهة القوة البدنية والتنظيم التكتيكي الذي يتميز به المنتخب الإسكتلندي.

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة إسكتلندا

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

وفي خط الدفاع: نصير مزراوي، رياض، ديوب، أشرف حكيمي.

وفي خط الوسط: بو عدي، عز الدين أوناحي، لعيوني.

وفي خط الهجوم: إبراهيم دياز، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

ويعوّل الجهاز الفني على خبرات عدد من اللاعبين المحترفين، وفي مقدمتهم بونو وحكيمي وأوناحي ودياز، من أجل قيادة المنتخب لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، خاصة أن المجموعة تشهد منافسة قوية بين جميع المنتخبات.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل رغبة المنتخبين في تحقيق الانتصار، إذ يسعى منتخب المغرب إلى الاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح منتخب إسكتلندا إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات العبور.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لأهميتها في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة الثالثة، حيث يأمل أسود الأطلس في مواصلة تقديم مستويات مميزة تؤكد قدرتهم على الذهاب بعيدًا في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

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