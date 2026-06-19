نيران صديقة.. أمريكا تتقدم على أستراليا بهدف في كأس العالم 2026

تقدم منتخب أمريكا بهدف نظيف على نظيره أستراليا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف أمريكا عن طريق لاعب أستراليا (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 11.

تشكيل منتخب أمريكا

حراسة المرمى: مات فريز

خط الدفاع: أنتوني روبنسون – تيم ريم – كريس ريتشاردز – أليكس فريمان.

خط الوسط: تايلر آدمز – مالك تيلمان – وستون مكيني – ريكاردو بيبي – سيرجينو دست.

خط الهجوم: فولارين بالوجون.

تشكيل منتخب أستراليا

حراسة المرمى: باتريك بيتش.

خط الدفاع: جاكوب إيتاليانو – أليساندرو تشيركاتي – هاري سوتار – كاميرون بورجس – جوردن بوس.

خط الوسط: ليكي – إيدن أونيل – بول أوكون إنجستلر – نيشان فيلوبيلاي.

خط الهجوم: محمد توري.

ويحتل منتخب أمريكا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب أستراليا في الوصافة بنفس الرصيد.