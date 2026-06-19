فيفا يعلن طواقم التحكيم لمباريات الثلاثاء المقبل في كأس العالم 2026

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، تعيين حكام المباريات رقم 42، 43 و44 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

​وأكد الاتحاد - عبر الموقع الرسمي - أن التعيينات جاءت على النحو التالي:

​- مباراة فرنسا والعراق (المجموعة الأولى)

​يديرها الحكم درو فيشر، ويعاونه مايكل بارويجن (مساعد أول)، ولياس عرفة (مساعد ثانٍ)، ​يتولى ساندرو شارير مهام الحكم الرابع، بينما سيكون ستيفان دي ألميدا حكماً مساعداً احتياطياً.

​- مباراة النرويج والسنغال (المجموعة الأولى)

​يديرها الحكم ويلتون سامبايو، بمساعدة برونو بيريس (مساعد أول)، وبرونو بوشيليا (مساعد ثانٍ)، ​تم تعيين كامبل-كيرك كاوانا-واو حكماً رابعاً، وإسحاق تريفيس حكماً مساعداً احتياطياً.

- ​مباراة الأردن والجزائر (المجموعة العاشرة)

​يديرها الحكم سلافكو فينسيتش، ويعاونه توماز كلانشنيك (مساعد أول)، وأندراز كوفاتشيتش (مساعد ثانٍ)، فيما ​يتولى أوشين نيشن مهام الحكم الرابع، وسيكون كاليب ويلز حكماً مساعداً احتياطياً.