فيفا يعلن طواقم التحكيم لمباريات الثلاثاء المقبل في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، تعيين حكام المباريات رقم 42، 43 و44 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.
وأكد الاتحاد - عبر الموقع الرسمي - أن التعيينات جاءت على النحو التالي:
- مباراة فرنسا والعراق (المجموعة الأولى)
يديرها الحكم درو فيشر، ويعاونه مايكل بارويجن (مساعد أول)، ولياس عرفة (مساعد ثانٍ)، يتولى ساندرو شارير مهام الحكم الرابع، بينما سيكون ستيفان دي ألميدا حكماً مساعداً احتياطياً.
- مباراة النرويج والسنغال (المجموعة الأولى)
يديرها الحكم ويلتون سامبايو، بمساعدة برونو بيريس (مساعد أول)، وبرونو بوشيليا (مساعد ثانٍ)، تم تعيين كامبل-كيرك كاوانا-واو حكماً رابعاً، وإسحاق تريفيس حكماً مساعداً احتياطياً.
- مباراة الأردن والجزائر (المجموعة العاشرة)
يديرها الحكم سلافكو فينسيتش، ويعاونه توماز كلانشنيك (مساعد أول)، وأندراز كوفاتشيتش (مساعد ثانٍ)، فيما يتولى أوشين نيشن مهام الحكم الرابع، وسيكون كاليب ويلز حكماً مساعداً احتياطياً.