تفاصيل غياب نيمار عن مواجهة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل عدم تواجد نيمار دا سيلفا في مباراة البرازيل وهايتي، المقرر إقامتها صباح غدا، في إطار منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لشبكة "جلوبو" البرازيلية، فإنه خلال تدريب البرازيل، أخبر كارلو أنشيلوتي، نيمار، بأنه “لن يشارك في المباراة القادمة في كأس العالم” و"لن يسافر مع الفريق".

وأوضحت أن الحزن ظهر على نيمار، ولكنه تقبّل الخبر بصمت، وغادر وهو حزين، رغم رغبته في البقاء مع زملائه ودعمهم.

موقف أنشيلوتي

واختتمت الشبكة، أن أنشيلوتي فسَّر الأمر في المؤتمر الصحفي، مؤكدا أن “نيمار لم يتعافى بالكامل من الإصابة”.