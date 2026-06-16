جدل جاهزية نيمار.. والبرازيل تؤجل قرار عودته في المونديال

أثار موقف النجم البرازيلي نيمار الكثير من الجدل داخل معسكر منتخب البرازيل خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي إعادة تقييم حالته البدنية وتأجيل تحديد موعد عودته للمباريات.

وتشير التقارير إلى أن تعافي نيمار يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما دفع المنتخب البرازيلي إلى استبعاده مؤقتًا من حسابات دور المجموعات لتجنب أي مخاطرة قد تؤثر على جاهزيته في الأدوار الإقصائية.

وبحسب صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، تبدو فرص مشاركة نيمار أمام هايتي ضعيفة للغاية، بينما قد يكون ظهوره الأول في البطولة خلال مواجهة اسكتلندا إذا سمحت حالته البدنية بذلك.

ويفضل أنشيلوتي والطاقم الطبي منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي الكامل، مع التركيز على تجهيزه ليكون أحد أبرز أسلحة البرازيل في المراحل الحاسمة من المونديال.