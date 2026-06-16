ميسي على موعد مع المباراة 200 بقميص الأرجنتين أمام الجزائر

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراته الدولية رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين، في الرابعة من صباح الأربعاء، خلال مواجهة الجزائر، في محطة جديدة من مسيرته الدولية الاستثنائية.

بدأ ميسي مشواره مع “التانجو” في 17 أغسطس 2005 أمام المجر، ومنذ ذلك الحين خاض 199 مباراة دولية سجل خلالها 117 هدفًا وصنع 64 آخرين، ليصبح أحد أعظم من ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني.

وخلال مسيرته، توج ميسي بألقاب كبرى أبرزها كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس “فيناليسيما” 2022، إلى جانب مشاركات تاريخية في بطولات كأس العالم وكوبا أمريكا وتصفيات المونديال.

ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ228 مباراة، يليه الكرواتي لوكا مودريتش بـ198 مباراة، بينما يقترب ميسي من دخول نادي الـ200 مباراة الدولية.