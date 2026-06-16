خبيرة تحكيم برازيلية : زيزو تعرض لخطأ واضح.. ومدافع بلجيكا كان يستحق الطرد

أكدت نادين باستوس، خبيرة التحكيم في شبكة جلوبو البرازيلية ومحكمة الراية السابقة، أن حكم مباراة مصر وبلجيكا ارتكب خطأً واضحًا بعدم احتساب مخالفة لصالح أحمد سيد "زيزو" وعدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع بلجيكا.

وقالت نادين، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "كانت هناك لعبة مشتركة بين ماكسيم دي كويبر، مدافع بلجيكا، وزيزو لاعب مصر، ولدينا لقطات تُظهر أن الواقعة حدثت خارج منطقة الجزاء".

وأضافت: "الحكم أخطأ في قرار استمرار اللعب، وكان يجب احتساب خطأ لصالح زيزو من خارج منطقة الجزاء، ومنح ماكسيم دي كويبر بطاقة صفراء ثانية وطرده".

وتابعت: "كان يجب على الحكم المساعد التدخل في هذه اللقطة وإدارتها وإبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح".