القائم يحرم النسور .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فرنسا والسنغال

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فرنسا والسنغال في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد ميتلايف ستاديوم في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومر نيكولاس جاكسون ببراعة نحو منطقة الجزاء ومن ثم سدد الكرة قوية ولكن تصطدم بالقائم الأيمن ومن ثم الحارس وتمر الى ركنية في الدقيقة 25.

تشكيل فرنسا:



ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي، مبابي.

تشكيل السنغال:



إدوارد ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، مالك ديوف، باب ماتار سار، إدريسا جاي، باثي سيك جاي، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.