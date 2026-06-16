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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جرافنبرخ يتصدر قائمة الأسرع في كأس العالم 2026.. وكاسيميرو بين الأبطأ في الجولة الأولى

جرافنبرخ
جرافنبرخ
حمزة شعيب

كشفت إحصائيات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 عن قائمة أسرع اللاعبين في البطولة حتى الآن، إلى جانب اللاعبين أصحاب أقل سرعات مسجلة، في أرقام تعكس الفوارق البدنية بين نجوم المنتخبات المشاركة.

وتصدر الهولندي ريان جرافنبرخ قائمة أسرع اللاعبين بعدما سجل سرعة بلغت 35.6 كم/ساعة، متفوقًا بفارق طفيف على الإكوادوري آلان ميندا الذي حل ثانيًا بسرعة 35.5 كم/ساعة.

وجاء الكوري الجنوبي هيونج مين سون في المركز الثالث بسرعة 35.2 كم/ساعة، بينما احتل التركي زكي تشيليك المركز الرابع بعدما سجل 34.7 كم/ساعة.

وشهد المركز الخامس تساوي كل من بازومانا توري وداروين نونيز، بعدما بلغت سرعة كل منهما 34.6 كم/ساعة خلال مباريات الجولة الافتتاحية.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت الإحصائيات قائمة أبطأ اللاعبين في البطولة حتى الآن، حيث جاء البرازيلي كاسيميرو في المركز 469 بسرعة 26.5 كم/ساعة، يليه راني خضيرة في المركز 470 بسرعة 26.4 كم/ساعة، فيما حل عاصم ماديبو في المركز الأخير بالترتيب العام بسرعة بلغت 24.8 كم/ساعة.

وتبرز هذه الأرقام أهمية السرعة كأحد العوامل المؤثرة في الأداء خلال البطولة، خاصة مع اعتماد العديد من المنتخبات على التحولات السريعة والهجمات المرتدة في مواجهات دور المجموعات.

جرافنبرخ كاسيميرو كأس العالم

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