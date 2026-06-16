من دموع ميامي إلى فرحة المنتخب.. إمام عاشور يكتب قصة عودة ملهمة خلال عام واحد

شارك إمام عاشور لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي صورتين له خلال عام واحد، تجسد التحول من لحظات الألم إلى لحظات الفخر والنجاح.

حيث ظهر عاشور في الصورة الأولي متأثرا بالإصابة خلال مباراة الأهلي أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية ، وقد غادر اللاعب اللقاء وسط حالة من الحزن والقلق بين جماهير الأهلي.

أما الصورة التانيه فظهر بقميص منتخب مصر محتفلا بعد تسجيله هدف خلال مباراة أمام منتخب بلجيكا.

و علق إمام عاشور علي الصورتين كاتبا :إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا مما أُخذ منكم".

وأجرت شبكة بي إن سبورت استفتاء لإختيار أفضل لاعب في اليوم من بطولة كأس العالم 2026 ، ووقع الاختيار على إمام عاشور نجم منتخب مصر بتصويت الجماهير بعد أداءه المميز أمام بلجيكا.

وحصد إمام عاشور نسبة تصويت وصلت لـ 55% متفوقا على فيديريكو فالفيردي " أوروجواي" 19% ، فوزينيا " الرأس الأخضر" 19% رامين رضائيان "إيران " 7% .

ليتم اختيار إمام عاشور كأفضل لاعب في اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا 1- 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأثنين، في الجولة الأولى من دجور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.