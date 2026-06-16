لا يتحمل.. تعليق غير متوقع من فرج عامر على احتراف إمام عاشور

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن الأنباء المتداولة بشأن احتراف نجم الأهلي إمام عاشور في أحد اندية البريمير ليج وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر :كلام كتير عن احتراف امام عاشور في احد اندية البريمير ليج ( الدوري الانجليزي) واهمهم أرسنال ، لكني لا اعتقد ذلك لأن إمام عاشور شخصية لا تحتمل مثل هذه الضغوط.



وأجرت شبكة بي إن سبورت استفتاء لإختيار أفضل لاعب في اليوم من بطولة كأس العالم 2026 ، ووقع الاختيار على إمام عاشور نجم منتخب مصر بتصويت الجماهير بعد أداءه المميز أمام بلجيكا.

وحصد إمام عاشور نسبة تصويت وصلت لـ 55% متفوقا على فيديريكو فالفيردي " أوروجواي" 19% ، فوزينيا " الرأس الأخضر" 19% رامين رضائيان "إيران " 7% .

ليتم اختيار إمام عاشور كأفضل لاعب في اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2026.