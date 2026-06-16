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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفوق على فالفيردي .. إمام عاشور أفضل لاعب في اليوم الخامس بكأس العالم

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

أجرت شبكة بي إن سبورت استفتاء لإختيار أفضل لاعب في اليوم من بطولة كأس العالم 2026 ، ووقع الاختيار على إمام عاشور نجم منتخب مصر بتصويت الجماهير بعد أداءه المميز أمام بلجيكا.

وحصد إمام عاشور نسبة تصويت وصلت لـ 55% متفوقا على فيديريكو فالفيردي " أوروجواي" 19% ، فوزينيا " الرأس الأخضر" 19% رامين رضائيان "إيران " 7%  .

ليتم اختيار إمام عاشور كأفضل لاعب في اليوم الخامس من بطولة كأس العالم 2026.

الصحف العالمية تتغنى بهدف إمام عاشور

تغنت صحيفة "أس" الإسبانية الشهيرة بالهدف الذي سجله نجم منتخب مصر إمام عاشور في شباك حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا المخضرم الاخطبوط تيبو كورتوا.

ووضعت الصحيفة الإسبانية الرياضية الأولى في العاصمة مدريد، فيديو في صدر صفحتها الافتتاحية عبر موقعها الإلكتروني لهدف إمام عاشور وكتبت في عنوانها: "هدف مصر المذهل في مرمى كورتوا: شاهد من أين أتى لتدرك عظمته".

وأضافت الصحيفة تعليقا على الهدف: "أطلق إمام عاشور تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، متجاوزًا حارس مرمى ريال مدريد.. مصر تنتزع نقطة ثمينة من بلجيكا".

كأس العالم 2026 إمام عاشور منتخب مصر بلجيكا مصر وبلجيكا

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