مذهل وعظيم. ."اس"الإسبانية تتغنى بهدف إمام عاشور في الأخطبوط كورتوا

تغنت صحيفة "أس" الإسبانية الشهيرة بالهدف الذي سجله نجم منتخب مصر إمام عاشور في شباك حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا المخضرم الاخطبوط تيبو كورتوا.



ووضعت الصحيفة الإسبانية الرياضية الأولى في العاصمة مدريد، فيديو في صدر صفحتها الافتتاحية عبر موقعها الإلكتروني لهدف إمام عاشور وكتبت في عنوانها: "هدف مصر المذهل في مرمى كورتوا: شاهد من أين أتى لتدرك عظمته".



وأضافت الصحيفة تعليقا على الهدف: "أطلق إمام عاشور تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، متجاوزًا حارس مرمى ريال مدريد.. مصر تنتزع نقطة ثمينة من بلجيكا".

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.