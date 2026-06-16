جمال الغندور: زيزو كان يستحق خطأ.. ومنتخب مصر فرض شخصيته أمام بلجيكا

أكد جمال الغندور، الخبير التحكيمي، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام منتخب بلجيكا، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني كان الطرف الأفضل والأكثر مبادرة طوال أحداث اللقاء.

وقال الغندور خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، إن منتخب مصر نجح في فرض شخصيته على المباراة ولم يكن مجرد رد فعل أمام المنافس، بل كان المبادر في معظم فترات المواجهة، لافتًا إلى أن المنتخب البلجيكي خرج سعيدًا بنتيجة التعادل أمام الفراعنة.

وأضاف أن خطورة منتخب بلجيكا كانت متمثلة بشكل كبير في اللاعب جيريمي دوكو، إلا أن لاعبي منتخب مصر نجحوا في الحد من خطورته والسيطرة عليه خلال المباراة.

وعن الأداء التحكيمي، أوضح الغندور أن الحكم قدم مستوى جيدًا وكانت معاييره واحدة على الفريقين، ونجح في تحقيق العدالة خلال اللقاء، مؤكدًا أن معظم قراراته جاءت صحيحة.

وأشار إلى أن الحكم ارتكب خطأين فقط خلال المباراة، أولهما عدم إشهار بطاقة للاعب منتخب بلجيكا بعد تدخله على أحد لاعبي منتخب مصر، والثاني في اللعبة التي شهدت تعرض أحمد سيد "زيزو" للشد من مدافع بلجيكا، مؤكدًا أن لاعب المنتخب كان يستحق الحصول على خطأ واضح.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم تردد في اتخاذ قراره في لعبة زيزو بسبب عدم وضوح ما إذا كانت المخالفة قد حدثت داخل منطقة الجزاء أو خارجها، وهو ما دفعه لانتظار مراجعة تقنية الفيديو قبل حسم قراره.