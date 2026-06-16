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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوزيلندا تراقب الفراعنة.. إيليا جوست يشيد بمنتخب مصر بعد تعادل بلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

كشف إيليا جوست، لاعب منتخب نيوزيلندا، أنه حرص على متابعة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال جوست في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن منتخب مصر لديه لاعبون مميزون، وقدم مباراة قوية أمام بلجيكا، والمواجهة أمامهم ستكون صعبة للغاية".

وتعادل منتخب إيران مع نظيره نيوزيلندا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب "سوفي" بمدينة لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وبلجيكا.

وبهذه النتيجة حصل المنتخبان على نقطة لكل منهما، ليتساوى رباعي المجموعة السابعة في رصيد نقطة واحدة، بعدما انتهت مواجهة مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم منتخب نيوزيلندا مبكرًا عن طريق إيليا جوست في الدقيقة السابعة بعد هجمة منظمة، قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لمنتخب إيران في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني عاد إيليا جوست ليمنح نيوزيلندا التقدم مرة أخرى في الدقيقة 55، قبل أن ينجح محمد محبي في تسجيل هدف التعادل لمنتخب إيران بالدقيقة 64، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وجاء تشكيل منتخب إيران كالتالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: شوجا خليل زاده، ميلاد محمدي، آريا يوسفي، علي نعمتي، رامين رضائيان.

خط الوسط: سعيد عزت اللهي، محمد موهيبي، سامان قدوس.

خط الهجوم: مهدي طارمي، شهرير موغانلو.

بينما جاء تشكيل منتخب نيوزيلندا:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب.

خط الدفاع: تيم باين، مايكل بوكسال، ليبيراتو كاكاسي، فين سورمان.

خط الوسط: جو بيل، ماركو ستامينيتش، ساربريت سينغ، إيليا جوست، كالوم ماكوات.

خط الهجوم: كريس وود.

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراة إيران ونيوزيلندا، خاصة أن الفراعنة يستعدون لمواجهة نيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو في الجولة الثانية، ثم مواجهة إيران يوم السبت 27 يونيو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، لكنه لم ينجح في تخطي دور المجموعات خلال مشاركاته السابقة في نسخ البرازيل وروسيا وقطر، بعدما حقق انتصارين فقط خلال 9 مباريات.

ويعتمد منتخب إيران على نجمه مهدي طارمي في قيادة الخط الهجومي، بجانب سامان قدوس، وسط طموحات لتحقيق أول تأهل في تاريخه إلى الدور التالي.

في المقابل، يعود منتخب نيوزيلندا إلى بطولة كأس العالم بعد الاستفادة من زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، بعدما حسم تأهله من تصفيات قارة أوقيانوسيا.

ويعتمد منتخب نيوزيلندا على المهاجم المخضرم كريس وود، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل من المجموعة السابعة.

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