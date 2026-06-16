تعادل جميع منتخبات المجموعة السابعة.. ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى في كأس العالم 2026

أُسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، بعد انتهاء مواجهة منتخب إيران أمام منتخب نيوزيلندا بالتعادل الإيجابي 2-2، لتشهد المجموعة تعادل جميع المنتخبات وحصول كل فريق على نقطة واحدة.

نتيجة مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم منتخب نيوزيلندا مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق إيليا جاست، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.

ونجح منتخب إيران في العودة للمباراة وإدراك التعادل في الدقيقة 32 بواسطة رامين رضائيان، قبل أن يلغي الحكم هدفًا للمنتخب الإيراني سجله علي نعمتي في الدقيقة 50 بداعي التسلل.

وعاد منتخب نيوزيلندا للتقدم من جديد في الدقيقة 55، بعدما سجل إيليا جاست الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، مستغلًا تمريرة من كريس وود.

لكن منتخب إيران رفض الخروج بالخسارة، وتمكن محمد محبي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بالتعادل وتقاسم المنتخبين نقاط اللقاء.

نتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في المجموعة السابعة بالتعادل أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1.

وتقدم الفراعنة في الدقيقة 20 عن طريق إمام عاشور، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية الأرضية لمرمى بلجيكا، عقب تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 66 أدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه، ليحرم المنتخب المصري من تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الأولى

1- منتخب مصر - نقطة واحدة

2- منتخب بلجيكا - نقطة واحدة

3- منتخب إيران - نقطة واحدة

4- منتخب نيوزيلندا - نقطة واحدة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة أمام منتخب نيوزيلندا يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة يبحث خلالها الفراعنة عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة بلجيكا وإيران القادمة

ويلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب إيران يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، وهي مواجهة قد تكون حاسمة بشكل كبير في تحديد شكل المنافسة على بطاقتي التأهل للدور التالي عن المجموعة السابعة.