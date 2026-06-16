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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الدرندلي: كنا نستحق الفوز على بلجيكا.. والجمهور حوّل ملعب سياتل لـ استاد القاهرة

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا وكان يستحق تحقيق الفوز، مشيدًا بأداء اللاعبين والدعم الجماهيري الكبير خلال اللقاء.

وقال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "قدمنا مباراة كبيرة أمام بلجيكا، وكنا نستحق الفوز، ومنتخب مصر أصبح فريقًا كبيرًا ولم يعد لديه أي رهبة من مواجهة المنتخبات الكبرى".

وأضاف: "كنا سعداء للغاية بتواجد الجماهير المصرية في الملعب، وشعرنا وكأننا نلعب في استاد القاهرة. المشجع المصري يساوي 100 مشجع، وخلال عزف النشيد الوطني كدنا نبكي من شدة الفرحة بسبب هتافات الجماهير".

وتابع: "تواجد الجماهير انعكس بشكل إيجابي على اللاعبين، فهم لاعبون محترمون وجهاز فني كبير، ويتمتع الجميع بروح الانتماء والولاء، وقدموا مباراة كبيرة أمام منتخب بحجم بلجيكا".

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن حالة التفاؤل كانت موجودة قبل المباراة، قائلًا: "كنا متفائلين قبل مواجهة بلجيكا بسبب المباريات التي خضناها أمام منتخبات مثل السعودية وروسيا والبرازيل وإسبانيا، وكنا ندًا قويًا في تلك المواجهات، وهو ما منح اللاعبين الثقة وجعلهم لا يهابون أي منافس".

واختتم الدرندلي تصريحاته قائلًا: "جميع اللاعبين كانوا على أتم الاستعداد للمباراة، وهم مصدر فخر لكل المصريين بعد الأداء الذي قدموه أمام بلجيكا".

خالد الدرندلي منتخب مصر برنامج نمبر وان cbc مصر وبلجيكا

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