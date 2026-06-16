محمد عبدالجليل: مصر لا تستحق ركلة جزاء أمام بلجيكا.. ومصطفى شوبير الأحق بجائزة رجل المباراة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا، مشيدًا بأداء الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وكذلك الحارس مصطفى شوبير.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "حسام حسن مدرب كبير، وأنا لم أشاهد مدربًا ينجح في توظيف محمد صلاح داخل منتخب مصر بهذا الشكل من قبل".

وأضاف: "تغيير محمد صلاح جاء بسبب اعتماد منتخب مصر على الكرات العرضية في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وتابع: "مصطفى شوبير كان يستحق جائزة رجل مباراة مصر وبلجيكا، بعدما تألق بشكل لافت وأنقذ مرمى المنتخب من هدفين محققين".

واختتم عبدالجليل تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لا يستحق ركلة جزاء أمام بلجيكا، لأن اللعبة كانت خطأ من خارج منطقة الجزاء، وهذه الكرة يتم احتسابها ركلة جزاء في الدوري المصري فقط".