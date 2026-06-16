مدحت شلبي: منتخب مصر حرم من ركلة جزاء أمام بلجيكا.. حضن المطارات مش فاول

علق الإعلامي مدحت شلبي على إحدى اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، التي أقيمت على ستاد "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأبدى شلبي اعتراضه على قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من اللقاء، معتبرًا أن الفراعنة تعرضوا لظلم تحكيمي حرمهم من فرصة تحقيق الفوز.

وقال شلبي، في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحضن اللي أخذه لاعب بلجيكا لأحمد سيد زيزو ده حضن مطارات، أول مرة أعرف إن حضن المطارات مش بيتحسب فاول في الماتشات".

وأضاف: "حضن الحبيب كلنا نسقف له، لكن حضن المطارات جوه الـ18 والله العظيم ده حرام عليك يا حكم، حرام عليك بجد".

واختتم الإعلامي الشهير تصريحاته مؤكدًا أحقية منتخب مصر في الحصول على ركلة جزاء خلال توقيت حاسم من المباراة، قائلاً: "كان لينا ضربة جزاء مستحقة في توقيت قاتل، كان ممكن كمان نخرج بـ3 نقط، عمومًا الحمد لله".

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالتعادل أمام بلجيكا بهدف لكل فريق.