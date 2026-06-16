دونجا: هاردلك لمنتخب مصر على التعادل وكنا نستحق الفوز أمام بلجيكا

تحدث تامر عبدالحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل منتخبنا الوطني أمام بلجيكا بهدف لكل منتخب في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم.

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "دونجا: "مبروك لمنتخب مصر على أداءه وهاردلك على التعادل لأننا كنا الأفضل وكنا نستحق الفوز والثلاث نقاط".

وأضاف: "منتخب مصر قدم تنظيم دفاعي رائع وأهدرنا العديد من الفرص وكان يستحق الفوز أمام بلجيكا".

وتابع دونجا: "رودي جارسيا أضطر لتغيير مكان دوكو في الملعب لأكثر من مرة بسبب قدرة منتخبنا على السيطرة عليه".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلا: "منتخب مصر خسر 3 نقاط أمام بلجيكا ولكن الأداء مبشر وقادرين على التأهل من المجموعات".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.