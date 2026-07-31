رسمياً.. تأجيل كأس السوبر الخليجي للأندية 2026

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل موعد مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، التي ستجمع بين نادي دهوك العراقي، بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية، ونادي الريان القطري، بطل النسخة الثانية.

سبب التأجيل

كان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 13 أغسطس 2026، إلا أن الاتحاد الخليجي قرر تأجيلها إلى موعد يُحدد لاحقاً، وذلك بسبب الظروف الراهنة في المنطقة، وفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن الاتحاد.

تأكيد إقامة المباراة في دهوك

وجدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأكيده على إقامة اللقاء في محافظة دهوك العراقية، وفقًا لما كان مقررًا مسبقًا، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد واستكمال جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بإقامة المباراة في الوقت المناسب، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

بطولة جديدة تعزز الحضور الكروي الخليجي

وتُعد هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر الخليجي محطة مهمة في مسيرة تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، وسط توقعات بأن تحظى البطولة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة.