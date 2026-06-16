إيهاب الكومي لمن يشكك في منتخب مصر : سنحقق نتائج قوية في المونديال غصب عنك



أكد الإعلامي إيهاب الكومي، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تقديم مستويات مميزة خلال منافسات كأس العالم 2026، رافضًا التقليل من حظوظ الفراعنة بالبطولة.



وقال الكومي، خلال برنامجه "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد، إن بعض الأصوات سارعت إلى توقع عودة منتخب مصر مبكرًا من المونديال، مؤكدًا أن المنتخب قادر على تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية، مضيفًا: "لمن يقول إن منتخب مصر سيعود سريعًا من كأس العالم.. لا، مصر هتقدم نتائج جيدة غصب عنك".

ووجه الكومي رسالة حادة للمنتقدين، مطالبًا بعدم استغلال اسم المنتخب الوطني لتحقيق مشاهدات أو إثارة الجدل، مؤكدًا أن دعم الفراعنة في هذه المرحلة هو الأهم، مشددا: "تاجر بأي حاجة واجمع لايكات براحتك، لكن ابعد عن منتخب مصر"، مؤكدا على ضرورة مساندة اللاعبين والجهاز الفني خلال مشوارهم في البطولة.