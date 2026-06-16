مدرب بلجيكا: الحارس المصري قدم مباراة كبيرة.. وهدف منتخب مصر صعب مهمتنا

أعرب رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن تقديره للمستوى الذي ظهر به منتخب مصر خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، مؤكدًا أن المباراة كانت قوية وصعبة منذ بدايتها.

صعوبة البدايات في المونديال

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن مباريات الجولة الأولى في كأس العالم غالبًا ما تكون معقدة، خصوصًا عندما يواجه فريقًا قويًا ومنظمًا مثل منتخب مصر، الذي وصفه بأنه واحد من أبرز المنتخبات في القارة الأفريقية من حيث الجودة والتنافسية.

هدف مبكر أربك الحسابات

وأوضح المدرب البلجيكي أن منتخب مصر نجح في تسجيل هدفه من أول فرصة حقيقية سنحت له خلال اللقاء، وهو ما غيّر مجريات المباراة مبكرًا، وجعل منتخب بلجيكا يدخل في سيناريو مختلف احتاج فيه إلى إعادة تنظيم صفوفه سريعًا للعودة إلى أجواء المواجهة.

قوة النجوم المصريين وتأثيرهم

وأضاف جارسيا أن تقدم منتخب مصر في النتيجة زاد من صعوبة اللقاء، خاصة في ظل امتلاكه عناصر مميزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين أصحاب القدرات الفردية العالية، ما جعل التعامل مع الهجمات المصرية أكثر تعقيدًا.

العودة إلى اللقاء واستغلال الدكة

وأشار إلى أن منتخب بلجيكا نجح في إدراك التعادل عبر أحد البدلاء، مؤكدًا أهمية قوة دكة البدلاء ودورها في تغيير مجريات المباريات، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب حلولًا متنوعة خلال اللقاء.

فرص ضائعة وتألق الحارس المصري

واختتم جارسيا تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه صنع العديد من الفرص الخطيرة، لكنه لم يحسن استغلالها بالشكل المطلوب، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء الحارس المصري الذي تصدى لعدة كرات صعبة، إضافة إلى كرة ارتطمت بالقائم من تسديدة كيفن دي بروين، مؤكدًا أن المباراة كانت ممتعة وقوية للجماهير من الطرفين.