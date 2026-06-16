إسلام صادق: منتخب مصر فرّط في الفوز على بلجيكا.. واستبدال صلاح الخطأ الوحيد

علق الإعلامي إسلام صادق على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن منتخب مصر كان قريبًا من تحقيق الفوز، لكنه فرّط في الانتصار واكتفى بالتعادل رغم الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون على مدار اللقاء.

وأكد صادق أن المنتخب ظهر بصورة مميزة من الناحية الدفاعية أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه عدد من اللاعبين خلال المباراة.

وأثنى الإعلامي على تألق مصطفى شوبير، إلى جانب إمام عاشور ومهند لاشين ومروان عطية، معتبرًا أنهم كانوا من أبرز نجوم المواجهة وساهموا بشكل كبير في خروج المنتخب بنتيجة إيجابية.

واختتم إسلام صادق تعليقه بالتأكيد على أن استبدال محمد صلاح كان الخطأ الوحيد في المباراة، في إشارة إلى أهمية قائد المنتخب وتأثيره الكبير داخل الملعب خلال المواجهة أمام المنتخب البلجيكي.