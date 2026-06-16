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عيد ميلاد الكينج.. منتخب مصر يفاجئ محمد صلاح بـتورتة بعد التعادل أمام بلجيكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيد ميلاد الكينج.. منتخب مصر يفاجئ محمد صلاح بـتورتة بعد التعادل أمام بلجيكا

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

حرص مسؤولو اتحاد الكرة على الاحتفال بعيد ميلاد قائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي أتم عامه الـ34، وذلك عقب نهاية مواجهة المنتخب الوطني أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، في لفتة مميزة حظيت باهتمام كبير داخل بعثة المنتخب.

تورتة خاصة داخل معسكر الفراعنة

وفاجأ مسؤولو اتحاد الكرة النجم محمد صلاح بإحضار تورتة خاصة للاحتفال بعيد ميلاده داخل معسكر المنتخب، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وسط أجواء من السعادة والروح المعنوية المرتفعة بين اللاعبين والجهاز الفني.

وشارك لاعبو المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الاحتفال، حيث حرص الجميع على تهنئة قائد الفراعنة بهذه المناسبة، متمنين له دوام النجاح ومواصلة قيادة المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.

تعادل إيجابي أمام بلجيكا

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب بلجيكا، في مواجهة قوية قدم خلالها الفراعنة أداءً مميزًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ونجح المنتخب المصري في التقدم خلال الشوط الأول، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بحصول كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة.

صلاح يواصل قيادة المنتخب بثقة

وظهر محمد صلاح بمستوى جيد خلال اللقاء، حيث لعب دورًا مهمًا في قيادة هجمات المنتخب بخبرته الكبيرة، كما واصل تحفيز زملائه طوال المباراة، ليؤكد مكانته كقائد داخل وخارج الملعب.

ويأمل الجهاز الفني أن يواصل صلاح تألقه خلال المباريات المقبلة، خاصة أن المنتخب المصري يسعى لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، مستفيدًا من الأداء الإيجابي الذي ظهر به أمام المنتخب البلجيكي.

أنظار الجماهير نحو المباراة المقبلة

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المقبلة لمنتخب مصر في كأس العالم، أملاً في تحقيق الفوز الأول وتعزيز فرص التأهل، بينما يمثل الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح دفعة معنوية جديدة لقائد الفراعنة قبل استكمال مشوار البطولة، في ظل طموحات كبيرة بمواصلة الظهور القوي وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية على الساحة العالمية


 

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