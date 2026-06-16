بداية مبشرة.. إبراهيم سعيد يشيد بأداء منتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وعقب المباراة، أشاد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، بأداء الفراعنة، مؤكدًا أن التعادل يعد نتيجة إيجابية في بداية المشوار بالمونديال.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نتيجة جيدة في بداية المشوار، مبروك للجهاز الفني واللاعبين على الأداء والتعادل، وبإذن الله القادم أفضل".

كما وجه إشادة خاصة لمحمد هاني، رغم تسجيله هدفًا عكسيًا في شباك منتخب مصر، قائلاً: "محمد هاني رغم الهدف العكسي من أفضل المباريات في تاريخه، وكان نجم المباراة دفاعيًا وهجوميًا، هي دي الكورة وعادي بتحصل ولا يهمك".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب نيوزيلندا، يوم الإثنين الموافق 22 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "بي سي بلايس" في كندا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق أول انتصار لهم في البطولة وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.