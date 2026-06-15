إبراهيم سعيد : رغم سوء أداء محمد صلاح مينفعش يخرج

أجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تبديلا بخروج محمد صلاح وزيكو ودفع بحمزة عبد الكريم وأحمد زيزو أمام بلجيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

و علق الإعلامي إبراهيم سعيد هيما علي خروج محمد صلاح كاتبا عبر فيسبوك:رغم سوء اداء محمد صلاح في الملعب !!مينفعش يخرج في التوقيت ده كان الافضل خروج مرموش واستمرار صلاح في الملعب.

وعاد منتخب بلجيكا إلى أجواء المباراة أمام منتخب مصر بعدما أدرك التعادل بنتيجة 1-1، إثر هدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه، خلال الدقيقة 66 من اللقاء المقام على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التعادل البلجيكي بعد كرة داخل منطقة الجزاء، حاول محمد هاني إبعادها عن مرمى الفراعنة، لكنها تحولت بالخطأ إلى داخل الشباك، لتستقبلها الجماهير البلجيكية بفرحة كبيرة ويعود اللقاء إلى نقطة البداية.

وكان منتخب مصر قد تقدم في النتيجة خلال الشوط الأول عن طريق إمام عاشور، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في تعديل الكفة مع مرور 66 دقيقة من عمر المواجهة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم.

أما تشكيل منتخب بلجيكا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي، براندون ميشيل، ناثان نجوي، توماس مونييه.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو، شارل دي كيتيلير.

وتتواصل أحداث المباراة وسط محاولات من المنتخبين لخطف هدف الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026.