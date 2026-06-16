محمود فايز: منتخب مصر خسر نقطتين أمام بلجيكا.. والأداء كان عظيمًا

علق محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، على تعادل الفراعنة أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وأبدى محمود فايز حزنه لعدم تحقيق الفوز، مؤكدًا أن منتخب مصر كان قريبًا من حصد النقاط الثلاث، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بجد هارد لاك لينا وخسارة نقطتين".

وفي الوقت نفسه، أشاد المدرب السابق للمنتخب بالأداء الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأضاف: "أداء عظيم من اللاعبين وكابتن حسام والجهاز الفني كله، وإن شاء الله تتعوض في اللي جاي".

ويأمل منتخب مصر في البناء على الأداء المميز الذي قدمه أمام بلجيكا، عندما يواجه نيوزيلندا في الجولة الثانية، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المونديال.