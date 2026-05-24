أسطورة لاتعرف المستحيل.. محمود فايز: فخور بأنني كنت جزءًا من رحلة محمد صلاح

أعرب محمود فايز، مدرب منتخب مصر السابق، عن فخره الكبير بمسيرته مع النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد نهاية مشوار الأخير مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال فايز في منشوره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: «في عام 2015 بدأت رحلتي مع منتخب مصر، وكان من أعظم فصولها شرف تدريب أسطورة بحجم محمد صلاح. تابعت عن كثب تطور رحلته الاستثنائية من بازل، فيورنتينا، وروما، حتى تربعه على عرش الكرة العالمية في ليفربول. فخور بكوني ولو جزء بسيط من هذه القصة الملهمة».

وأضاف: «صلاح لم يكن مجرد موهبة، بل هو تجسيد للإصرار والشغف الذي لا يعرف المستحيل.. كل الحب والاحترام للاعب الأسطورة محمد صلاح، والأخ والصديق».

واختتم: «انتهت رحلتك في ليفربول ولم تنتهِ في ملاعب العالم.. تظل صاحب الأثر الطيب أينما حللت».

وجاءت تصريحات فايز بالتزامن مع خوض ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”، في ختام الموسم.



وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة استمرت 9 سنوات مع النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية.