رامز جلال يهنئ منتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا

حرص الفنان رامز جلال، على تهنئة منتخب مصر بعد التعادل أمام بلجيكا فى منافسات كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء والروح التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة.

وكتب رامز جلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى: «الله أكبر عليكم يارجاله، إن شاء الله ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

وفى سياق آخر ينتظر رامز جلال عرض فيلمه الجديد «بيج رامي»، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفنى أبرزهم: محمد أنور، نسرين أمين، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، هدى الإتربى، وغيرهم.

تدور أحداث فيلم بيج رامى فى إطار كوميدي رومانسي، حيث يدخل الفنان رامز جلال في قصة حب مع البطلة التى تقدمها الفنانة بسمة بوسيل، فى أولى تجاربها بمجال التمثيل. وتتصاعد الأحداث مع سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التى تختبر علاقتهما، لتسلط الضوء على التحديات والصراعات التى تواجه الثنائيات العاطفية فى أجواء تجمع بين الرومانسية وخفة الظل، إلى جانب تناول سر طاقية الإخفاء داخل أحداث العمل.





