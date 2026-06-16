قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية
أول من كسا الكعبة وسر اختيار اللون الأسود.. مركز الأزهر للفتوى يوضح القصة كاملة
اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني
رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البدرشين
خطة جديدة من الزراعة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ودعم الفلاح بالمحافظات
8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026
رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية
شاهد.. منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو.. عيار 21 بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامز جلال يهنئ منتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا

رامز جلال
رامز جلال
يمنى عبد الظاهر

حرص الفنان رامز جلال، على تهنئة منتخب مصر بعد التعادل أمام بلجيكا فى منافسات كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء والروح التي ظهر بها اللاعبون خلال المباراة.

وكتب رامز جلال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى: «الله أكبر عليكم يارجاله، إن شاء الله ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

وفى سياق آخر ينتظر رامز جلال عرض فيلمه الجديد «بيج رامي»، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفنى أبرزهم: محمد أنور، نسرين أمين، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، هدى الإتربى، وغيرهم.

تدور أحداث فيلم بيج رامى فى إطار كوميدي رومانسي، حيث يدخل الفنان رامز جلال في قصة حب مع البطلة التى تقدمها الفنانة بسمة بوسيل، فى أولى تجاربها بمجال التمثيل. وتتصاعد الأحداث مع سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التى تختبر علاقتهما، لتسلط الضوء على التحديات والصراعات التى تواجه الثنائيات العاطفية فى أجواء تجمع بين الرومانسية وخفة الظل، إلى جانب تناول سر طاقية الإخفاء داخل أحداث العمل.



 

الفنان رامز جلال منتخب مصر التعادل أمام بلجيكا كأس العالم 2026 بيج رامي محمد أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء

الشرقية.. ضبط كميات من الملح والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تراجع كبير في سعر اليورو اليوم

بعد اقترابه من 61 جنيها.. اليورو يعود إلى مستوى 58 في البنوك

بالصور

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

أصابع الموتزاريلا المقلية

أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد