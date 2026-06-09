طفل يتحول إلى رجل.. طرح البرومو التشويقي الأول لفيلم "بيج رامي"

طرح الفنان رامز جلال، البرومو التشويقي الأول لفيلمه الجديد "بيج رامي"، المقرر طرحه في موسم أفلام الصيف 2026.



وجاء في البرومو التشويقي الأول أن الفنان رامز جلال يجسد شخصية طفل مشاغب يعشق المقالب، ولكنه يمرض ويأخذ الدواء، ثم يتحول إلى رجل بالغ يتسبب في العديد من المشاكل.



أبطال فيلم “بيج رامي”

ويضم فيلم "بيج رامي" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين إلى جانب رامز جلال، ومنهم، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، نسرين أمين محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، إسماعيل فرغلي، وبسمة بوسيل، والعمل من إخراج محمود كريم وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإنتاج وليد صبري وأحمد بدوي.

أحداث فيلم "بيج رامي"

ومن المقرر، تدور أحداث الفيلم حول وقوع رامز جلال في قصة حب، وسط مواقف كوميدية وصراعات طريفة تنشأ بينهما، ويستيقظ رامز جلال في إحدى الأيام ويجد نفسه رجلا بعد أن كان طفل صغير.