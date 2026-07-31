بعد وفاته.. فيديو نادر لـ والد تامر حسني وهو يغني

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة والد الفنان تامر حسني، صباح اليوم الجمعة.

وينتمى تامر حسنى، لعائلة فنية فوالده الراحل، هو المطرب “حسنى شريف”، حيث بدأ حسنى الوالد نشاطه السينمائي في الستينيات وظهر في عدة أفلام حتى نهاية الثمانينيات.

ومن أغانيه الشهيرة أغنية "مين زيك مين" التي غناها فى فيلم "لماذا أعيش ؟" في عام 1961، والأغنية من كلمات محمد ريحان ولحن عطية شرارة.

ومن أفلامه "جدعان حارتنا" 1965، و"كدابين الزفة" 1986 و"الجوازة دي مش لازم تتم" 1988.ينتمى المطرب تامر حسنى لعائلة فنية فوالده المطرب "حسنى شريف عباس فرغلي، حيث بدأ حسنى الوالد نشاطه السينمائي في الستينيات وظهر في عدة أفلام حتى نهاية الثمانينيات.

ومن أغانيه الشهيرة أغنية "مين زيك مين" التي غناها فى فيلم "لماذا أعيش ؟" في عام 1961، والأغنية من كلمات محمد ريحان ولحن عطية شرارة.

ومن أفلامه "جدعان حارتنا" 1965، و"كدابين الزفة" 1986 و"الجوازة دي مش لازم تتم" 1988.

وفاة والد تامر حسني

وتوفي والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه الي وعكة صحية استدعت نقله الي احدي المستشفيات.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".