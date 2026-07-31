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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة.. سهير جودة تواسي تامر حسني في وفاة والده

سهير جوده
سهير جوده
باسنتي ناجي

حرصت الإعلامية سهير جودة على تقديم واجب العزاء للفنان تامر حسني، بعد وفاة والده المطرب والممثل حسني شريف، الذي رحل خلال الساعات الماضية عقب تعرضه لوعكة صحية.

تامر حسني 

وكتبت سهير جودة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": “خالص التعازي للفنان تامر حسني في رحيل والده.. رحم الله من رحل، وجبر قلب من فقد، وألهم الأسرة الصبر والسكينة. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وكان المطرب والممثل حسني شريف، والد الفنان تامر حسني، قد توفي بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، قبل أن يُعلن نبأ وفاته، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه.

ويُعد حسني شريف، واسمه الكامل حسني شريف عباس فرغلي، أحد الفنانين الذين برزوا خلال ستينيات القرن الماضي، حيث جمع بين التمثيل والغناء، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية حتى نهاية الثمانينيات، من أبرزها أفلام «جدعان حارتنا» عام 1965، و «كدابين الزفة» عام 1986، و«الجوازة دي مش لازم تتم» عام 1988.

كما قدم عددًا من الأغنيات التي لاقت رواجًا في ذلك الوقت، من أشهرها أغنية «مين زيك مين»، وشارك بصوته في أكثر من عمل فني، ليترك بصمة مميزة في مجالي الغناء والتمثيل.

ورغم ابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات طويلة بسبب ظروف صحية ونفسية وسفره خارج مصر، ظل حضوره مؤثرًا في حياة نجله، إذ أكد تامر حسني في أكثر من لقاء أن والده كان أول من غرس داخله حب الموسيقى والغناء، وأنه ورث عنه الموهبة الفنية والصوت.

وخلال السنوات الأخيرة، عاد حسني شريف للظهور في مناسبات محدودة، كان أبرزها مشاركته نجله تامر حسني في أداء أغنية «غربة» خلال ظهور تلفزيوني، وهو المشهد الذي حظي بتفاعل واسع وأعاد اسمه إلى ذاكرة الجمهور بعد سنوات من الغياب.

سهير جوده تامر حسني والد تامر حسني

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