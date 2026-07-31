البيت الفني للمسرح يواصل الموسم الصيفي بعروض جديدة بعد نجاح الملك لير

يواصل البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فعاليات الموسم الصيفي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه افتتاح الموسم بالعرض المسرحي «الملك لير» بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، والذي شهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا، حيث رُفعت لافتة «كامل العدد» طوال فترة عرضه بالإسكندرية.

وتتواصل فعاليات الموسم الصيفي حتى نهاية سبتمبر، من خلال مجموعة متنوعة من العروض المسرحية التي تُقدم على مسرحي بيرم التونسي والليسيه، وتستهدف مختلف الفئات العمرية، في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم النشاط المسرحي بالمحافظات وإتاحة العروض المسرحية لجمهور الإسكندرية وزائريها طوال موسم الصيف.

ويستقبل مسرح بيرم التونسي، خلال الفترة من ١ إلى ٧ أغسطس، العرض المسرحي «مملكة الحواديت» من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، بقيادة الفنانة إيناس نور، بطولة: مها أحمد، وائل عوني، وفاء عبدالله، إيهاب ناصر، ريم طارق، شهد حمدي، كنزي عزت، مهاب شريف، أحمد مهاب، يوسف هادي، الطفل يوسف وليد، والطفلة زينة مصطفى. العرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً على مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، وتبلغ أسعار التذاكر ٨٢ و١٠٧ جنيهات.

ويستضيف مسرح الليسيه، خلال الفترة من ١ إلى ٦ أغسطس، العرض المسرحي «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، ومن تأليف صلاح جاهين، وإخراج صلاح السقا، وبطولة الأداء الصوتي لنخبة من كبار نجوم الفن والغناء في مصر. ويُعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح الليسيه بمنطقة الشاطبي، وتبلغ أسعار التذاكر ٥٧ و٨٢ و١٠٧ جنيهات.



ويُتاح حجز تذاكر العرضين من خلال شباك تذاكر مسرحي بيرم التونسي والليسيه باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (Visa) فقط.