رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لفيلم «بيج رامي» استعدادًا لطرحه بالسينمات

شوَّق الفنان رامز جلال جمهوره، لفيلمه السينمائي الجديد «بيج رامي»، بعدما كشف عن البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

ونشر رامز جلال، البوستر، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليه: «بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، البوستر الرسمي لفيلم بيج رامي، والله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر».

فيلم بيج رامي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يجسد رامز جلال شخصية تدخل في قصة حب مع البطلة التي تقدمها الفنانة بسمة بوسيل في أولى تجاربها التمثيلية، قبل أن تتوالى المواقف والمفارقات الكوميدية التي تقلب مجرى الأحداث.

كما يتناول العمل سر «طاقية الإخفاء» التي تشكل أحد المحاور الرئيسية للأحداث، في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

أبطال فيلم بيج رامي

ويشارك في بطولة «بيج رامي» كل من: بسمة بوسيل، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن (توتا)، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي.

الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

ويشهد فيلم "بيج رامي" مشاركة عدد من النجوم في أدوار مميزة، ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال من خلاله جرعة جديدة من الكوميديا الممزوجة بالإثارة، في إطار درامي غير تقليدي.