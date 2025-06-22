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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة رامز جلال.. بسمة بوسيل تعلن الإنتهاء من أولي تجاربها التمثيلية

بسمة بوسيل من كواليس فيلم بيج رامي
بسمة بوسيل من كواليس فيلم بيج رامي
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل الإنتهاء من اولي تجاربها التمثيلية بالمشاركة في فيلم بيج رامي، بطولة الفنان رامز جلال، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، عبر خاصية الاستوري، تعليقا قالت فيه: “اخيرا تم الانتهاء من تصوير اول فيلم ليا بيج رامي انشاءالله قريبا”.

فيلم بيج رامى لـ رامز جلال، يشارك في بطولته: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى

احدث اعمال بسمة بوسيل 

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني، هي على النحو التالي: 

  1. أبو حب، من كلمات: مصطفي حدوتة، ألحان: عطار، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي.
  2. هو اللي نسيني، من كلمات: جمال الخولي، ألحان: محمد خلف، توزيع موسيقي: انور عمرو، مكس و ماستر: مصطفي رؤوف.
  3. ليه كده؟، من كلمات: عليم، ألحان : اسلام رفعت، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي.
  4. يا خسارة، من كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي: عمرو الخضري، مكس وماستر: عمرو الخضري. 
  5. وصلتني شي أخبار، من كلمات: يونس ادامه، ألحان: محمد رفاعي، توزيع موسيقي: أمين هواري، مكس وماستر: بلال افريكانو. 
  6. حلم، من كلمات: ندي أزهري، ألحان: ندي أزهري، توزيع موسيقي: ندي أزهري، مکس وماستر : مصطفي رؤوف. 

أعمال بسمة بوسيل 

وفي وقت سابق، قررت بسمة بوسيل، أن تخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم بيج رامي، مع رامز جلال. 

فيلم بيج رامى لـ رامز جلال، يشارك في بطولته: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

أغاني بسمة بوسيل 

وطرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر قناتها الرسمية علي موقع يوتيوب، أغنيتها الجديدة“يا خسارة”.

وتعاونت المغربية بسمة بوسيل فى أغنية “ يا خسارة” ، مع الشاعر عمر المصري والملحن عمرو الشاذلي.

كانت الفنانة بسمة بوسيل قد احتفلت بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية "في شرع مين"، والتي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، .

وأعربت بسمة بوسيل عن سعادتها بنجاح أغنية " في شرع مين " وتحقيقها ردود فعل رائعة من المشاهدين والمتابعين ،، معربةً عن تطلعها خلال المرحلة القادمة لتقديم عدد من المفاجأت الفنية والغنائية بشكل جديد ومختلف

بسمة بوسيل فيلم بيج رامي رامز جلال

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