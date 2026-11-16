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خسارة كبيرة بالآلاف .. الجنيه الذهب نزل من 51 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه في أيام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسارة كبيرة بالآلاف .. الجنيه الذهب نزل من 51 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه في أيام

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر
تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر
رانيا أيمن

عاد الجنيه الذهب اليوم ليستقر عند مستوى 47 ألف جنيه، بعد أن كان قد تخطى مستوى 51 ألف جنيه في أواخر شهر أكتوبر الماضي، ووصل إلى 50 ألف جنيه في أوائل شهر نوفمبر، ليتراجع بقوة في منتصف الشهر ويعود لمستوى 47 ألف جنيه اليوم.

ويأتي هذا التراجع تزامنا مع تراجع أسعار الذهب عالميا، واستمرار موجة الهبوط التي تضرب المعدن الأصفر منذ أيام في السوق المحلية، بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية.

سعر الجنيه الذهب

وتتجه الأنظار الآن إلى حركة الجنيه الذهب، باعتباره من أكثر الأعيرة متابعة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد أن فقد جزءا كبيرا من مكاسبه في أيام قليلة، وهو أكثر ما يقبل على شرائه المواطنين الذين يستثمرون أموالهم في الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر ذهب عيار 24 اليوم 6772 جنيه، بعد انخفاض قدره 45 جنيها عن أمس

وسجل سعر ذهب عيار 21 اليوم 5925 جنيه، بعد انخفاض قدره 40 جنيها عن أمس

كما سجل سعر أونصة الذهب اليوم 210632.74 جنيه، بعد انخفاض قدره 1399.66 جنيه عن أمس

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 47400 جنيه، بعد انخفاض قدره 320 جنيها عن أمس.

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