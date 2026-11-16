تضاعف أرباح أكبر منتجي العناصر الأرضية النادرة في الصين

تتجه أرباح أكبر شركتين منتجتين للعناصر الأرضية النادرة في الصين إلى الارتفاع بقوة، مدفوعة بصعود أسعار المعادن وتشديد بكين إجراءاتها للحد من الفوضى التي عانى منها القطاع، في الوقت الذي تواصل فيه الصين استخدام ضوابط التصدير على بعض العناصر الأرضية النادرة كأداة دبلوماسية .

ويعكس ارتفاع الأرباح قدرة الشركتين على الاستفادة من صعود الأسعار الناتج عن القيود الصارمة على الإنتاج وموقع الصين المهيمن على صناعة العناصر الأرضية النادرة عالميًا، وتعد عناصر مثل الإيتريوم والسكانديوم مواد أساسية في مكونات تستخدم في قطاعات الدفاع والفضاء وتصنيع الرقائق الإلكترونية، بحسب ما أوردته منصة "تشاينا جلوبال ساوث بروجكت" الصينية.

وأظهرت نتائج الربع الثالث أن صافي أرباح شركة "تشاينا نورثرن رير إيرث"، أكبر منتج صيني للعناصر الأرضية النادرة الخفيفة، ارتفع بأكثر من الضعف خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026 إلى 3.65 مليار يوان، بما يعادل 547.19 مليون دولار.

كما ارتفعت أرباح شركة "تشاينا رير إيرث ريسورسز آند تكنولوجي"، الذراع المدرجة الرئيسية لأكبر منتج صيني للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة، بأكثر من الضعف خلال الفترة نفسها لتصل إلى 408 ملايين يوان.

وتسير الشركتان حاليًا على مسار لتجاوز تقديرات المحللين لأرباحهما السنوية، بدعم من ارتفاع أسعار العناصر الأرضية النادرة الخفيفة التي لم تشملها ضوابط التصدير الصينية التي فرضت في أبريل 2025، ما عوض تراجع شحنات العناصر الخاضعة للرقابة وحدّ من تأثير القيود على الشركات الصينية الكبرى في القطاع.