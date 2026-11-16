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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رجل أعمال هندي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشروع لتوليد الكهرباء النظيفة وإنارة الطرق في مصر

أمنية رشاد محررة صدى البلد خلال الحوار مع بوروشوتام سينجال، ممثل مجموعة شركات TWA الهندية
أمنية رشاد محررة صدى البلد خلال الحوار مع بوروشوتام سينجال، ممثل مجموعة شركات TWA الهندية
أمنية رشاد الجلوي

كشف بوروشوتام سينجال، ممثل مجموعة شركات TWA الهندية، عن عرض مشروع لإقامة محطات طاقة متجددة مدمجة في مصر، تعتمد على الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال أعمدة ذكية متعددة الاستخدامات، مؤكدًا استعداد المجموعة للاستثمار في السوق المصرية حال التوصل إلى اتفاق للتعاون مع الجانب المصري.

وقال سينجال، في حوار خاص لـ«صدى البلد»، على هامش المؤتمر الإعلامي لوزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، المخصص لوسائل الإعلام المصرية، اليوم الاثنين بالقاهرة، إن مجموعته تتخذ من العاصمة الهندية نيودلهي مقرًا لها، وتدير 15 شركة تعمل في 12 قطاعًا مختلفًا.

وأوضح أن المجموعة أجرت مباحثات وتواصلًا جيدًا مع الجانب المصري، وقدمت أحد منتجاتها المتمثل في محطة طاقة مدمجة (Compact Power Plant)، وهي وحدة طاقة مثبتة على عمود واحد يمكن دمجها مع أعمدة إنارة الشوارع.

وأضاف أن المشروع يعتمد على الجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء النظيفة، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح توفير الطاقة إلى جانب إنارة الشوارع وخدمات المراقبة الأمنية.

وأشار سينجال إلى أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي السلامة والأمن والاستدامة، موضحًا أن العمود الواحد يمكنه، وفقًا للتقديرات التي عرضها، توليد 4 ميجاوات سنويًا، فضلًا عن توفير 3.3 طن من أرصدة الكربون سنويًا.

وأضاف أن تركيب 40 عمودًا على امتداد كيلومتر واحد يمكن أن يوفر، بحسب حساباته، قدرة تصل إلى 160 ميجاوات، إلى جانب تحقيق 132 طنًا من أرصدة الكربون سنويًا.

وفيما يتعلق بفرص تطبيق المشروع في مصر، قال رجل الأعمال الهندي إن البلاد تمتلك حاليًا نحو 18% من الطاقة المتجددة، وتستهدف رفع النسبة إلى 42% بحلول عام 2030، معتبرًا أن استخدام المحطات المدمجة التي تقدمها مجموعته يمكن أن يسهم في تحقيق هذا المستهدف خلال عامين فقط.

ولفت إلى أن مصر تمتلك شبكة طرق سريعة يتجاوز طولها 175 ألف كيلومتر، موضحًا أن تطبيق المشروع على 10% فقط من هذه الطرق يمكن أن يسهم، وفق تقديراته، في تجاوز المستهدف المصري للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأكد سينجال أن الجانب المصري أبدى استعدادًا للعودة إلى المجموعة بشأن العرض المقدم، معربًا عن تطلعه إلى التوصل إلى تعاون مشترك يتيح تنفيذ المشروع في مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجموعة ستكون مستعدة للاستثمار في السوق المصرية حال التوصل إلى شراكة مع الجانب المصري، بما يسهم في منح العلاقات الهندية المصرية زخمًا جديدًا ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين البلدين.

بوروشوتام سينجال ممثل مجموعة شركات TWA الهندية محطات طاقة متجددة مدمجة الطاقة الشمسية الهند

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