13.5 ألف جنيه زيادة للأستاذ.. 2250 جنيهًا في نوفمبر.. و5250 جنيهًا يوليو المقبل.. و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029

تبدأ وزارة المالية في إقرار زيادات المرتبات للعاملين بالدولة اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري وذلك للموظفين بهيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم، فقد تقرر رفع مرتبات الاستاذ الجامعي لـ13.5 ألف جنيه تضمن زيادة بقيمة منها ٢٢٥٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٥٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٦ آلاف جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.

زيادة جديدة في مرتبات هيئة التدريس والمساعدين

كما سيتم رفع مرتبات هيئة التدريس منهم ٩٧٥٠ جنيهًا للمدرس المساعد منها ١٥٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٣٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل.

وأشار التقرير إلي رفع المرتبات أيضا بمقدار يصل إلي ٤٥٠٠ مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و١١ ألف جنيه للمدرس منها ١٧٥٠ جنيهًا فى نوفمبر الحالى و٤٢٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل.

تتضمن الزيادة بقيمة ٥ آلاف جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، و١٢٢٥٠ جنيهًا للأستاذ المساعد منها ٢٠٠٠ جنيه فى نوفمبر الحالى و٤٧٥٠ جنيهًا في أول يوليو المقبل و٥٥٠٠ جنيه مع بداية العام المالي ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.

وأضافت الوزارة أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.