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شكاوى من انتشار حشرة البق بمدرسة بالتجمع ..والأهالي: أولادنا وبيوتنا في خطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى من انتشار حشرة البق بمدرسة بالتجمع ..والأهالي: أولادنا وبيوتنا في خطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، شكوى عاجلة من انتشار حشرة بق الفراش (Bed Bugs) داخل مدرسة الدكتور سمير فهمى الرسمية للغات بالتجمع الثالث 

حيث كتب أولياء أمور طلاب المدرسة المذكورة شكوى جماعية أكدوا خلالها أن الأمر أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة الطلاب، ويثير حالة من القلق والاستياء بين أولياء الأمور.

وقال أولياء الأمور في شكواهم : تم رصد انتشار حشرة البق داخل المدرسة، وتوجد أدلة وشواهد متعددة تؤكد وجود المشكلة، سواء من خلال الصور ومقاطع الفيديو ، إلا أن إدارة المدرسة ترفض الاعتراف بوجود المشكلة أو التعامل معها بالجدية المطلوبة، وهو ما يزيد من خطورة الموقف ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة داخل المنشأة التعليمية.

وأضاف أولياء الأمور : إن انتشار هذه حشرة البق في بيئة يتواجد بها أطفال يوميًا ، قد يؤدي إلى تعرضهم لخطورة اللدغات والحكة وتهيج الجلد، فضلًا عن خطورة انتقال الحشرة إلى منازل الأسر من خلال الملابس والمتعلقات الشخصية ، وبالتالي إن استمرار الدراسة في ظل عدم التحقق من المشكلة ومعالجتها بصورة جذرية يمثل مصدر قلق حقيقي على سلامة أبنائنا ، لذلك نلتمس الآتي:

  •  سرعة تشكيل لجنة تفتيش من الجهات المختصة، تشمل الصحة والجهات التعليمية، لإجراء معاينة ميدانية عاجلة داخل المدرسة.
  •  التحقق من حقيقة انتشار حشرة بق الفراش في الفصول والأثاث والمقاعد والأماكن التي يتواجد بها الطلاب.
  •  اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الحشرة من خلال جهة متخصصة ومعتمدة، والتأكد من القضاء عليها تمامًا.
  •  مراجعة مدى إلتزام المدرسة بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.
  •  التحقيق في موقف إدارة المدرسة وسبب رفضها الاعتراف بالمشكلة رغم تعدد الأدلة والبلاغات المقدمة من أولياء الأمور.
  •  التأكد من عدم تعرض أي طالب أو ولي أمر لأي ضغوط أو إجراءات تعسفية نتيجة الإبلاغ عن المشكلة.
  • موافاة أولياء الأمور بنتائج المعاينة والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، وعدم الاكتفاء بردود شكلية دون معالجة فعلية للمشكلة.

وأخيرا قال أولياء الأمور في شكواهم : نؤكد أن مطلبنا الأساسي هو حماية صحة أطفالنا وضمان وجود بيئة تعليمية آمنة وصحية، وأن هذه الشكوى تأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا كأولياء أمور وحرصنا على سلامة جميع الطلاب.

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