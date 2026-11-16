ارتفاع معدل التضخم في أسعار الجملة بالهند إلى 12.29% خلال أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في أسعار الجملة بالهند إلى 12.29% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ11.39% في سبتمبر السابق.

ونقلت منصة "إنفستنج" المتخصصة في أخبار الاقتصاد - في نسختها باللغة الإنجليزية عن وزارة التجارة والصناعة الهندية - بيانات صادرة اليوم /الاثنين/ ، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة في عموم البلاد 113.3 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بـ112.5 نقطة في سبتمبر، وذلك استنادًا إلى سنة الأساس 2022-2023.

وكانت أسعار الوقود والطاقة المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم، حيث سجلت هذه الفئة زيادة سنوية بنسبة 32.84% خلال أكتوبر، مقارنة بارتفاع قدره 25.85% في سبتمبر.. كما ارتفع مؤشر الوقود والطاقة إلى 115.7 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 110.5 نقطة في الشهر السابق.

وارتفع معدل التضخم في أسعار السلع الأولية إلى 9.24%، مقارنة بـ8.67%، في حين تراجع معدل التضخم في أسعار المنتجات المصنعة بشكل طفيف إلى 9.54%، مقابل 9.76% خلال سبتمبر.

وضمن فئة الوقود والطاقة، سجلت الزيوت المعدنية التي تشمل المنتجات البترولية زيادة سنوية بنسبة 45.57%، بينما قفزت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 70.80%.. كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 8.06% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما مؤشر أسعار الغذاء، الذي يمثل 24.99% من إجمالي المؤشر، فقد سجل معدل تضخم بلغ 8.58% خلال أكتوبر، بانخفاض طفيف مقارنة بـ8.66% في سبتمبر.. وبلغ مؤشر أسعار الغذاء 120.2 نقطة خلال أكتوبر.

وفيما يتعلق بالمنتجات المصنعة، سجلت أسعار المواد والمنتجات الكيميائية زيادة سنوية بنسبة 17.53%، بينما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية بنسبة 17.21%.

كما زادت أسعار المنتجات المطاطية والبلاستيكية بنسبة 13.90%، في حين ارتفعت أسعار المنسوجات بنسبة 13.67%.

وأصدرت الوزارة أيضًا مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات لشهر أكتوبر، والذي سجل 113.3 نقطة، مقارنة بـ112.5 نقطة خلال سبتمبر.

كما بلغ المؤشر التجريبي لأسعار المنتجين للمدخلات في قطاع التصنيع 108.2 نقطة خلال أكتوبر.

وفي سياق متصل، ظل الرقم النهائي لمؤشر أسعار الجملة لشهر أغسطس دون تغيير عند 110.8 نقطة، مع استقرار معدل التضخم عند 9.92%.