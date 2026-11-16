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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع الرئيس الفنلندي الحرب في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي
أ ش أ

بحث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم، مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، تداعيات الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع عقداه على هامش زيارة ستوب إلى بروكسل لحضور "منتدى توسيع الاتحاد الأوروبي".

وقال كوستا - في منشور عبر حسابه على "إكس"، اليوم الإثنين -: “إن أوروبا تتحدث بصوت موحد؛ لتحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا، ولضمان أمن أوروبا”، مضيفا أن “الأولوية العاجلة للاتحاد الأوروبي هي مواصلة دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وعسكريا، وفي مسار انضمامها إلى التكتل”.

وأكد كوستا أنه سيتم مناقشة الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا للعام المقبل، وما بعده، خلال الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي.

جدير بالذكر أن منتدى "توسيع الاتحاد الأوروبي" - الذي تستضيفه مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع مارتا كوس - يجمع قادة سياسيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن الدول الساعية للانضمام إليه، وذلك لمناقشة مستقبل توسيع الاتحاد الأوروبي ومستقبل الاتحاد ذاته.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا توسيع الاتحاد الأوروبي

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