محافظ المنيا يوجه بحصر الأراضي غير المستغلة لإقامة معارض ومنافذ للسلع الغذائية

وجه محافظ المنيا عماد كدواني رؤساء المراكز والمدن بحصر قطع الأراضي غير المستغلة؛ تمهيدًا لإقامة معارض ومنافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ مع أهالي مراكز (مغاغة وبني مزار وأبو قرقاص)؛ للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم في مختلف القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، حيث استعرض اللقاء عددًا من المطالب المتعلقة بالبنية التحتية ورصف الطرق وتوصيل المرافق وتحسين خدمات النقل والمواقف، بجانب قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وفيما يخص مركز مغاغة، وافق المحافظ على طلب أهالي قرية نزلة دهروط بإنشاء حضانة أزهرية وعرض الطلب على المجلس التنفيذي؛ نظرا لبعد أقرب حضانة بنحو 3 كم، كما كلف هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية برطباط، مؤكدا العمل على إنهاء أزمة الكثافات الطلابية بالمرحلة الأساسية بنهاية عام 2027.

واستجاب المحافظ إلى عدد من المطالب الأخرى بالمركز، شملت معاينة ضعف المياه بشارع الشيخ مبارك بعزبة قرارة، ودراسة إعادة بناء منزل آيل للسقوط بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.. فيما أشاد أهالي برطباط بتخصيص بيت ثقافي يضم مكتبة بها 5 آلاف كتاب مطالبين بضمها إلى قصور الثقافة، كما وجهوا الدعوة للمحافظ لحضور نهائي دورة رياضية تضم 64 قرية تحت شعار (لا للمخدرات).

وفي مركز بني مزار، وجه المحافظ بفحص طلب إنشاء جناح جديد بمدرسة دير السنقورية، ومعاينة قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بقرية ساقولا لإقامة مجمع مدارس، إلى جانب دراسة تخصيص أرض بعزبة أبو جمعة لإنشاء مدرسة تخدم نحو 7 آلاف نسمة.

كما تم تكليف الوحدة المحلية بتوفير ماكينة صراف آلي ومكتب بريد على قطعة أرض تبرع بها الأهالي بقرية دير السنقورية، وسرعة تغذية طريق (صندفا - دير السنقورية) بالأسلاك الكهربائية وإنارته، وتركيب أعمدة إنارة وتوصيل عدادات الكهرباء بشارع صلاح المحامي بقرية ساقولا ومنطقة شرق كوبري عمر بقرية الجرنوس، مع تمهيد وإنارة طريق (صندفا - ساقولا).

وفي مركز أبو قرقاص، وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بدراسة أسباب غلق مدرسة الفصل الواحد بعزبة الحاج محمود والعمل على تذليل المعوقات لإعادة تشغيلها، مكلفا شركة الكهرباء والوحدة المحلية بإنارة طريق المطاهرة القبلية بالكامل، فضلا عن دراسة استحقاق إحدى الحالات للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأولى بالرعاية، وتوفير فرصة عمل لأحد الشباب بالقطاع الخاص، وتركيب سقف لمنزل إحدى الأسر المستحقة بقرية جريس.

وعلى هامش اللقاء، حرص المحافظ على تقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، موجها بتوفير الأدوية اللازمة للمرضى غير القادرين، كما وافق على ترخيص 3 أكشاك لتوفير مصدر رزق ثابت، وتقديم مساعدة مالية لسداد قرض لأحد المواطنين، إلى جانب توفير كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية؛ تأكيدًا على اهتمام المحافظة بالجوانب الاجتماعية والإنسانية وحرصها على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى.. تابع وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا عماد الدين محمود، ميدانيًا، العملية التعليمية في عدد من المدارس بمراحل تعليمية مختلفة بإدارة أبو قرقاص التعليمية.

وتفقد وكيل المديرية مدرسة طلعت حرب الابتدائية بمنسافيس، ومدرسة الشهيد سعودي عبد الرحمن الإعدادية، ومدرسة الشهيد رجب الابتدائية بأبيوها، ومدرسة الشهيد ممدوح الثانوية بأبيوها، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات.

وتابع انتظام العملية التعليمية، ومدى الالتزام بالانضباط المدرسي، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير الحصص الدراسية وفق الجداول المقررة، مع متابعة تفعيل الإشراف اليومي وتوزيع مسؤولياته داخل الفصول والأفنية والممرات؛ بما يضمن المتابعة المستمرة للطلاب وتحقيق الانضباط طوال اليوم الدراسي.

كما تابع مستوى الأداء داخل الفصول، ومدى تفاعل الطلاب مع المعلمين، والوقوف على مستويات التحصيل الدراسي، وانتظام تنفيذ التقييمات الدورية، وأهمية الاستفادة من نتائجها في تحديد المستوى الحقيقي لكل طالب، ورصد جوانب الضعف التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام والمتابعة.

وعلى صعيد آخر، فاز طالبان من مدارس المحافظة بمركزين متقدمين على مستوى الجمهورية بمنافسات الملاكمة، وذلك في إنجاز رياضي جديد يضاف لسجل التفوق والتميز لأبناء تعليم المنيا.

وحقق الطالب مسلم مجدي سيد بمدرسة الشهيد الرائد أحمد عبده الثانوية بأبو قرقاص المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الملاكمة وزن 54 كجم.. كما حقق الطالب يونس مرعي عبدالقادر بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنين بالمنيا المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الملاكمة وزن 60 كجم.