مجدي يعقوب في عيد ميلاده الـ91.. أبرز إنجازاته الطبية والإنسانية

يحتفل العالم اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 بعيد الميلاد الـ91 لجراح القلب المصري العالمي السير مجدي يعقوب، الذي أصبح واحدًا من أبرز الأسماء في تاريخ جراحة القلب وزراعة الأعضاء، بعدما امتدت مسيرته المهنية والبحثية لأكثر من سبعة عقود، نجح خلالها في تطوير تقنيات جراحية متقدمة، والمساهمة في إنقاذ آلاف الأرواح، إلى جانب تأسيس مشروعات طبية وإنسانية أتاحت العلاج المتخصص للأطفال والمرضى غير القادرين في عدد من دول العالم.

وتحول اسم مجدي يعقوب إلى علامة بارزة في الطب الحديث، بفضل إنجازاته في زراعة القلب والرئتين، وتطوير جراحات عيوب القلب الخلقية، فضلًا عن أبحاثه المتقدمة في هندسة الأنسجة وتجديد عضلة القلب، وهي المجالات التي لا يزال يواصل العمل فيها بحثًا عن حلول طبية أكثر تطورًا لعلاج أمراض القلب.

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وُلد السير مجدي يعقوب في 16 نوفمبر 1935 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة ارتبطت بالطب، إذ كان والده جراحًا، الأمر الذي أتاح له التعرف مبكرًا على طبيعة المهنة ودورها في إنقاذ حياة المرضى.

وحصل على بكالوريوس الطب من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1957، قبل أن ينتقل إلى بريطانيا عام 1962 لاستكمال تدريبه الطبي والتخصص في جراحة القلب والصدر.

وكانت وفاة عمته في سن مبكرة نتيجة مرض في صمامات القلب من التجارب المؤثرة التي أسهمت في تشكيل اختياره للتخصص في جراحة القلب، وهي التجربة التي تحدث عنها في مقابلة مع مؤسسة القلب البريطانية، التي منحته جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2025.

كيف وصل مجدي يعقوب إلى العالمية في جراحة القلب؟

بدأت رحلة مجدي يعقوب المهنية في بريطانيا مرحلة جديدة مع عمله في مستشفى هارفيلد، حيث تشير إحدى السير المهنية إلى بداية عمله هناك عام 1969، بينما تذكر مادة أخرى انضمامه إلى المستشفى عام 1973، ليصبح لاحقًا أحد أبرز رواد جراحات القلب وزراعة القلب والرئتين.

ووفقًا للسيرة المهنية المنشورة على الموقع الرسمي لإمبريال كوليدج لندن، أسس يعقوب أكبر برنامج لزراعة القلب والرئتين في العالم داخل مستشفى هارفيلد، وشهد هذا البرنامج إجراء أكثر من 2500 عملية زراعة، وهو ما عزز مكانة المستشفى باعتباره أحد أهم المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال.

ولم تقتصر إنجازاته على عمليات زراعة الأعضاء، بل امتدت إلى تطوير جراحات عيوب القلب الخلقية المعقدة، وإدخال تقنيات جراحية متقدمة ساعدت في التعامل مع حالات طبية كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام الأطباء.

وفي عام 1983، حقق إنجازًا طبيًا بارزًا بإجراء أول عملية ناجحة لزراعة القلب والرئتين معًا في المملكة المتحدة، وفقًا للمعلومات الواردة في النص الأصلي، وهو إنجاز ساهم في فتح آفاق علاجية جديدة أمام المرضى الذين يعانون من فشل حاد في القلب والرئتين.

كما ساهم في تطوير تقنيات جراحية لعلاج عيوب القلب الخلقية لدى حديثي الولادة، ومن بينها جراحة تبديل الشرايين لعلاج انقلاب الشرايين الكبرى لدى الأطفال الرضع، وهي من العمليات الدقيقة التي ساعدت في تحويل حالات كانت تمثل خطرًا كبيرًا على حياة الأطفال إلى حالات قابلة للعلاج.

ما أبرز إنجازات مجدي يعقوب في زراعة القلب وصمامات القلب؟

تتجاوز إنجازات السير مجدي يعقوب مجرد إجراء العمليات الجراحية، إذ ارتبط اسمه بتطوير أساليب جديدة للتعامل مع أمراض القلب المعقدة، خصوصًا الحالات التي تتطلب استبدال صمامات القلب أو مساعدة عضلة القلب على استعادة وظائفها.

ومن بين المجالات التي ساهم في تطويرها جراحات إصلاح واستبدال صمامات القلب، إلى جانب تقنية روس التي تعتمد على استخدام الصمام الرئوي للمريض نفسه لاستبدال الصمام الأورطي التالف، وهو ما يساعد على تجنب الحاجة إلى تناول أدوية سيولة الدم مدى الحياة، خاصة لدى الشباب والأطفال.

كما قاد أبحاثًا متقدمة في هندسة الأنسجة بهدف تطوير صمامات قلب حيوية يمكنها النمو مع نمو جسم الطفل، بما يقلل الحاجة إلى إجراء عمليات استبدال متكررة خلال مراحل النمو.

وفي مجال قصور القلب، قاد أبحاثًا تتعلق باستخدام أجهزة المساعدة البطينية، وهي مضخات قلب صناعية تساعد بعض القلوب المريضة على الحصول على فرصة للراحة واستعادة وظيفتها الطبيعية دون الحاجة بالضرورة إلى إجراء عملية زراعة قلب كاملة.

ما حقيقة ابتكار صمامات قلب طبيعية تدوم مدى الحياة؟

يمثل تطوير صمامات قلب بيولوجية قادرة على النمو داخل الجسم أحد أبرز المسارات البحثية التي يعمل عليها السير مجدي يعقوب، في محاولة للتغلب على المشكلات المرتبطة بالصمامات الميكانيكية والبيولوجية المستخدمة حاليًا.

وقال يعقوب في وصفه لهذا الاتجاه البحثي إن «الطبيعة هي أعظم تكنولوجيا، إنها متفوقة جدًا على أي شيء يمكننا صنعه»، في إشارة إلى أهمية الاستفادة من قدرات الجسم الطبيعية في تطوير علاجات أكثر كفاءة واستدامة.

وتقوم الفكرة على استخدام صمامات مؤقتة مصنوعة من ألياف تعمل كسقالة يمكن زراعتها داخل الجسم، حيث تندمج تدريجيًا مع خلايا المريض، ثم تذوب هذه السقالات بمرور الوقت، تاركة وراءها صمامًا حيًا يتكون بالكامل من أنسجة المريض نفسه.

وتلقى مجموعة أولية من المرضى تضم أكثر من 50 مريضًا هذه الصمامات المؤقتة، في إطار المسار البحثي الذي يستهدف تطوير بدائل أكثر تقدمًا لعلاج مشكلات صمامات القلب.

وتكمن أهمية هذا الابتكار في أن استبدال صمام القلب يمثل علاجًا منقذًا للحياة، لكنه لا يوفر دائمًا حلًا طويل الأمد، فالصمامات الميكانيكية تتطلب من المرضى تناول أدوية مضادة للتجلط مدى الحياة، بينما لا تدوم الصمامات البيولوجية أكثر من 10 إلى 15 عامًا.

وتزداد المشكلة تعقيدًا لدى الأطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب، لأن الصمامات التقليدية لا تنمو مع أجسامهم، ما قد يضطرهم إلى الخضوع لعمليات جراحية متكررة قبل بلوغ سن الرشد.

وتستهدف الأبحاث التي يقودها يعقوب تطوير صمامات حيوية أكثر قدرة على التكيف مع الجسم، إلى جانب العمل على تجديد عضلة القلب وأبحاث الخلايا الجذعية وتطوير أجهزة مساعدة للبطين الأيسر وأبحاث المناعة المرتبطة بزراعة الأعضاء.

لماذا أسس مجدي يعقوب مؤسسة سلسلة الأمل؟

لم تنفصل مسيرة السير مجدي يعقوب العالمية عن رسالته الإنسانية، إذ حرص على نقل خبراته الطبية إلى المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، خاصة الأطفال المصابين بأمراض القلب في الدول النامية والمناطق المتضررة من الحروب.

وفي عام 1995، أسس جمعية «سلسلة الأمل» Chain of Hope الخيرية في المملكة المتحدة، بهدف توفير جراحات القلب المنقذة للحياة للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية وأمراض قابلة للتصحيح، إلى جانب تدريب الفرق الطبية المحلية وتطوير قدراتها.

وامتدت البرامج الطبية والبحثية المرتبطة بمؤسسة مجدي يعقوب إلى دول عديدة، من بينها مصر وموزمبيق وإثيوبيا وجامايكا ودول الخليج، لتوفير الرعاية المتخصصة وتبادل الخبرات الطبية.

وتقوم فلسفة هذه المبادرات على أن العلاج المتقدم لا ينبغي أن يكون حكرًا على المرضى القادرين ماديًا أو المقيمين في الدول المتقدمة، بل يجب أن تتاح فرص الحصول على الرعاية الصحية والتدريب الطبي لأكبر عدد ممكن من المحتاجين.

كيف أنشأ مجدي يعقوب مركز أسوان للقلب؟

تحتل مدينة أسوان مكانة خاصة في رحلة السير مجدي يعقوب، إذ ارتبطت بذكرياته خلال طفولته عندما كان يرافق والده في تنقلاته الطبية بمناطق مختلفة من مصر.

وخلال مسيرته المهنية، لاحظ معاناة أطفال وأسر من أسوان كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، وهو ما دفعه إلى التفكير في إنشاء مركز يقدم خدمات علاجية متقدمة بالقرب من المرضى الأكثر احتياجًا.

وفي عام 2009، بدأ مركز أسوان للقلب العمل بعد حصول المؤسسة على حق استخدام أجزاء من مبنى مستشفى قائم، جرى تطويرها وتحويلها إلى مركز متخصص في علاج أمراض القلب.

ويقدم المركز خدمات جراحة القلب للأطفال والبالغين، وعلاج العيوب الخلقية، والقسطرة التداخلية، والفحوص التشخيصية، والرعاية الطبية بعد العمليات.

ويستقبل المركز آلاف المرضى سنويًا، كما يجري أكثر من 1500 عملية جراحية سنويًا وفقًا للبيانات التعريفية المنشورة للمركز.

ولم تتوقف طموحات المؤسسة عند أسوان، إذ تتجه إلى التوسع في القاهرة من خلال مشروع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للعلاج المتخصص، وتعزيز الربط بين الرعاية الطبية والبحث العلمي والتدريب.

ما الجوائز والأوسمة التي حصل عليها مجدي يعقوب؟

حصد السير مجدي يعقوب عددًا من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته الطبية والعلمية والإنسانية، ومن أبرزها حصوله على لقب فارس عام 1991 تقديرًا لخدماته في الطب والجراحة.

كما انتُخب زميلًا للجمعية الملكية البريطانية عام 1999، وهي واحدة من أعرق المؤسسات العلمية في العالم.

وشملت محطات مسيرته الطبية إجراء عمليات قلب مفتوح لشخصيات شهيرة، من بينها الممثل الإنجليزي إيريك موركيمب، والممثل العالمي عمر الشريف، فضلًا عن مساهماته في تطوير برامج جراحة القلب والأوعية الدموية في مناطق الخليج العربي وموزمبيق وإثيوبيا.

وفي عام 2025، كرّمته مؤسسة القلب البريطانية بمنحه جائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديرًا لمسيرته التي امتدت لأكثر من ستة عقود من العمل الطبي والبحثي والابتكار.

كما أكدت المؤسسة في تقرير نشرته خلال أبريل 2026 بمناسبة تكريمه بلوحة تذكارية في مستشفى هارفيلد، استمرار نشاطه في مجال البحث العلمي، مع تركيز اهتمامه على تطوير صمامات قلب بيولوجية جديدة يمكنها النمو داخل الجسم.

ماذا ينتظر مستقبل أبحاث مجدي يعقوب في علاج أمراض القلب؟

رغم ما حققه السير مجدي يعقوب من إنجازات عالمية، لا يزال البحث العلمي يمثل جزءًا أساسيًا من نشاطه، خاصة في مجالات هندسة الأنسجة وتجديد عضلة القلب وتطوير صمامات القلب البيولوجية.

وتستهدف الأبحاث التي يشرف عليها معهد مجدي يعقوب للأبحاث في هارفيلد الربط بين الاكتشافات العلمية والتطبيقات الطبية، من خلال تطوير علاجات وأجهزة وتقنيات جديدة لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمثل تطوير صمامات قلب حيوية قادرة على النمو داخل الجسم أحد الاتجاهات التي قد تفتح آفاقًا جديدة أمام الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون إلى عمليات استبدال الصمامات، فضلًا عن تقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية المتكررة.

وفي عيد ميلاده الـ91، تظل رحلة مجدي يعقوب نموذجًا لمسيرة جمعت بين التفوق العلمي والمسؤولية الإنسانية، فمن بلبيس إلى القاهرة ثم بريطانيا وأسوان، استطاع جراح القلب المصري أن يجعل من إنقاذ حياة المرضى هدفًا يتجاوز حدود المستشفيات وغرف العمليات، وأن يترك إرثًا طبيًا وبحثيًا يمتد تأثيره إلى أجيال قادمة.