جهاد حسام الدين: درست في مدرسة فرنسية ولم أشعر بالاندماج الكامل.. والمراهقة من أصعب فترات حياتي

كشفت الفنانة الشابة جهاد حسام الدين عن بعض التفاصيل الخاصة بتجربتها الشخصية خلال فترة المراهقة، مؤكدة أن هذه المرحلة لا يمكن وضع حدود زمنية واضحة لها، سواء من حيث بدايتها أو نهايتها، نظرًا لاختلاف التجربة من شخص إلى آخر.

وقالت جهاد حسام الدين إن المراهقة قد تبدأ مع مرحلة البلوغ، لكن من الصعب تحديد النقطة التي تنتهي عندها، موضحة أن آثار هذه المرحلة والتغيرات التي تصاحبها قد تستمر لفترات مختلفة في حياة الإنسان.

وجاءت تصريحات جهاد حسام الدين خلال مشاركتها في ندوة «حكايات المراهقة والشباب في السينما»، التي أقيمت على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جهاد حسام الدين تكشف أصعب مراحل حياتها

وتحدثت الفنانة عن تجربتها الشخصية خلال سنوات الدراسة، مشيرة إلى أنها كانت من أصعب الفترات التي مرت بها، وشهدت العديد من المشاعر والتحديات التي أثرت في تكوين شخصيتها ونظرتها لنفسها وللمجتمع المحيط بها.

وأضافت أنها نشأت داخل أسرة مصرية أصيلة، وكانت والدتها تهتم كثيرًا باللغة، لكنها درست في مدرسة فرنسية، وهو ما جعلها تشعر بوجود اختلاف بين البيئة التي تربت فيها داخل المنزل والمجتمع الذي تعاملت معه خلال سنوات الدراسة.

وأوضحت جهاد حسام الدين أنها لم تشعر بالاندماج الكامل مع البيئة المدرسية، معتبرة أن هذه التجربة لم تكن خاصة بها وحدها، بل قد يمر بها أشخاص آخرون، لكنهم لا يتحدثون عنها بالقدر الكافي.

جهاد حسام الدين: لم أجد أعمالًا فنية تناقش هذه التجربة

وأشارت إلى أن من الأمور التي كانت تشغلها خلال تلك الفترة هو الشعور بعدم الانتماء الكامل لأي من البيئتين، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يمرون بهذه التجربة قد يتعرضون أحيانًا لأحكام من المحيطين بهم، باعتبارهم المسؤولين عن عدم قدرتهم على الاندماج أو أنهم لم يبذلوا مجهودًا كافيًا للتأقلم.

وأكدت أن هذه المساحة الإنسانية لم تحصل على الاهتمام الكافي في الأعمال الفنية، موضحة أنها لم تشاهد كثيرًا من الأعمال التي تتناول تجربة الشخص الذي لا يشعر بالاندماج الكامل مع مجتمعه أو مع الأشخاص المحيطين به، سواء داخل المنزل أو خارجه وبين أصدقائه.

واختتمت جهاد حسام الدين حديثها بالتأكيد على أن هذه التجربة كانت من أصعب الفترات في حياتها، خاصة مع الأسئلة التي كانت تدور بداخلها حول هويتها وما تريده من الحياة، قائلة إن فكرة اكتشاف الذات والبحث عن الإجابة عن سؤال «أنا مين وعايزة إيه» كانت من أبرز التحديات التي واجهتها خلال مرحلة المراهقة.