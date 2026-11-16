الأهلي يستقر على ملعب تدريباته الجديد بقطاع الناشئين في مدينة نصر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الموعد المحدد لبدء الفريق تدريباته على ملعب 4 بقطاع الناشئين بمقر النادي في مدينة نصر، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل، في إطار الترتيبات الخاصة بتنظيم تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستقر على ملعب تدريباته الجديد

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن النادي الأهلي استقر على خوض تدريبات الفريق على ملعب 4 بقطاع الناشئين بمدينة نصر، بداية من يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد سيكون بداية لانتظام الفريق في التدريبات على الملعب الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار الترتيبات التنظيمية التي يجريها النادي بشأن أماكن إقامة تدريبات الفريق، بما يضمن توفير الملعب المناسب لاستضافة المران اليومي للاعبين، وفقًا للجدول الذي يتم تحديده من جانب الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يبدأ لاعبو الأهلي تدريباتهم على الملعب الجديد اعتبارًا من الخميس، وسط استعدادات الجهاز الفني لتنفيذ البرنامج التدريبي المحدد للفريق، ومواصلة العمل على تجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى ملف ملاعب التدريب باهتمام داخل القلعة الحمراء، في ظل حرص إدارة النادي على توفير الأجواء المناسبة للفريق الأول، وتسهيل أداء التدريبات اليومية وفقًا للمتطلبات الفنية والتنظيمية.

ويستعد النادي الأهلي لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 نوفمبر .