محمد سعيد يعود ويطرح الجزء الثاني من ألبوم مركبة

يعود المطرب الشاب محمد سعيد، لجمهوره بقوة من خلال طرح الجزء الثاني من أول ألبوم غنائي له، والذي يحمل عنوان "مركبة"، وهو الأن عبر موقع يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، ويضم الألبوم 6 أغنيات متنوعة.

من المعروف أن الفنان محمد سعيد، كان قد طرح الجزء الأول من أول ألبوم غنائي له، "مركبة"، وضم 7 أغنيات مختلفة، في اواخر عام 2024، وقد حقق سعيد سلسلة من النجاحات على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، من خلال مجموعة من الأغنيات التي أطلقها على طريقة السينجل وكان أشهرها أغنيات مثل "لو" و"كنتي قوليلي" و"قالوا عليكي" والأخيرة طرحت فى أواخر عام 2022، وتخطت حتى الأن أكثر من 256 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

قرر "سعيد" العودة بشكل مختلف من خلال الجزء الثاني من ألبومه الجديد "مركبة"، وقام بكتابة جميع كلمات الأغنيات، وأيضا قام بتلحين جميع الأغنيات، وشارك أيضا في التوزيع الموسيقي إلى جانب Isco و رالى، وتناول في أغنياته موضوعات مختلفة تحدث فيها عن غياب حبيبه بدون أسباب، كما تناول فكرة الغموض ونسيان المشاعر والذكريات، وأيضا فكرة فقدان الثقة في الحبيب، وفكرة اللامبالاة وعدم الاهتمام، وفكرة الرغبة والاستمرار في حالة من التعايش الصادق، وأخيرا فكرة الخداع وزيف الإحساس.

بعد طرح الجزء الثاني من البوم "مركبة"، هناك مفاجأة يقوم سعيد بتحضيرها لجمهوره، وسيعلن عنها قريبا.

يضم الجزء الثاني من ألبوم "مركبة" 6 أغنيات مختلفة، ومتنوعة، وهى:..

1 – لو غاب.. كلمات: محمد سعيد.. ألحان: محمد سعيد.. توزيع: Isco.

2 – انسى.. كلمات: محمد سعيد.. ألحان: محمد سعيد.. توزيع: محمد سعيد.

3 – ويا الليل.. كلمات: محمد سعيد.. ألحان: محمد سعيد.. توزيع: محمد سعيد.

4 – عادى.. كلمات: محمد سعيد.. ألحان: محمد سعيد.. توزيع: رالى.

5 – ساعات.. كلمات: محمد سعيد.. ألحان: محمد سعيد.. توزيع: محمد سعيد.

6 - قالت هتدوم.. كلمات: محمد سعيد.. ألحان: محمد سعيد.. توزيع: Isco.