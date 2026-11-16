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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا مصطفى تنفي في أول تعليق لها تحرير محضر ضد طليقها شريف سلامة| خاص

الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
أوركيد سامي

حسمت الفنانة داليا مصطفى ، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن تقدمها ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان شريف سلامة، على خلفية اتهامه بدخول منزلها بمدينة 6 أكتوبر في أثناء غيابها، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء، ونفيها تحرير أي محضر أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده بشأن الواقعة المتداولة.

وجاء نفي داليا مصطفى ، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، لتضع بذلك حدًا لما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي  حول وجود خلاف جديد بينها وبين شريف سلامة بسبب دخول منزلها دون علمها، وهي الأنباء التي أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور خلال الفترة الماضية و أكدت أنها مجرد إشعاعات.

حقيقة تحرير داليا مصطفى محضرًا ضد شريف سلامة

وانتشرت أنباء تفيد بتقدم داليا مصطفى ببلاغ إلى قسم الشرطة، تتهم فيه طليقها شريف سلامة بدخول مسكنها بمدينة 6 أكتوبر أثناء وجودها خارجه، والمكوث داخل المنزل لمدة تقترب من 15 دقيقة، مع مطالبتها بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التفاصيل المتداولة أن الفنانة لم تكن على علم بأسباب دخول طليقها إلى المنزل، أو طبيعة ما قام به خلال الفترة التي قضاها بداخله، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجود خلافات بين الطرفين.

لكن داليا مصطفى نفت بشكل واضح صحة هذه الرواية، مؤكدة أنها لم تتقدم بأي بلاغ رسمي ضد شريف سلامة، وهو ما ينفي صحة ما جرى تداوله بشأن اتخاذها إجراءات قانونية على خلفية الواقعة.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام الجمهور المستمر بمتابعة أخبار الفنانة وحياتها الشخصية، خاصة بعد تداول أنباء انفصالها عن شريف سلامة، وما ارتبط بذلك من أخبار وتفاصيل أثارت اهتمام المتابعين خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الفني، تواصل الفنانة داليا مصطفى حضورها على الساحة الدرامية، بعدما عادت إلى الشاشة التلفزيونية خلال موسم دراما رمضان 2026، عقب فترة غياب استمرت نحو ثلاث سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «علاقة مشروعة»، الذي عُرض في رمضان 2023، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال.

وقدمت داليا مصطفى خلال أحداث المسلسل شخصية «عاليا»، وحققت من خلال مشاركتها حضورًا لافتًا ضمن أحداث العمل، قبل أن تعود للمنافسة الدرامية بمجموعة من الأدوار المختلفة خلال موسم رمضان 2026.

تفاصيل شخصية داليا مصطفى في مسلسل روج أسود

وشاركت داليا مصطفى في مسلسل «روج أسود»، حيث جسدت شخصية ليلى، وهي امرأة تواجه أزمات إنسانية واجتماعية معقدة، بعد تعرضها للخيانة الزوجية، لتدخل في سلسلة من الصراعات والتحولات النفسية التي تؤثر على حياتها وعلاقاتها بالمحيطين بها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالمرأة والعلاقات الزوجية والمشكلات الأسرية، من خلال حكايات مستوحاة من قضايا حقيقية داخل محكمة الأسرة، وهو ما يمنح العمل طابعًا واقعيًا يقترب من تفاصيل الحياة اليومية.

وجاءت شخصية ليلى مختلفة في طبيعتها عن الأدوار التي قدمتها داليا مصطفى من قبل، إذ اعتمدت على إظهار مجموعة من المشاعر المتناقضة والصراعات الداخلية التي تمر بها الشخصية مع تطور الأحداث.

داليا مصطفى في مسلسل اسأل روحك

كما شاركت الفنانة داليا مصطفى في مسلسل «اسأل روحك»، وقدمت خلاله شخصية لوجينا سلطان، وهي نجمة سينمائية تتميز بطبيعة شخصية متناقضة وعصبية، وتدور الأحداث حول ملابسات وفاتها، وما يرتبط بها من أسرار وغموض تتكشف تدريجيًا مع تصاعد الأحداث.

وينتمي العمل إلى الدراما التشويقية التي تعتمد على الغموض وكشف الأسرار، حيث تتشابك الأحداث وتظهر تفاصيل جديدة تقود إلى فهم حقيقة ما جرى، في إطار مليء بالمفاجآت والتحولات الدرامية.

واستطاعت داليا مصطفى من خلال مشاركتها في العمل تقديم شخصية تحمل أبعادًا نفسية مختلفة، لتضيف إلى رصيدها الفني تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق، وتؤكد تنوع اختياراتها الدرامية.

تنوع فني ومرحلة جديدة في مشوار داليا مصطفى

وعكست مشاركات داليا مصطفى خلال موسم رمضان 2026 رغبتها في العودة بقوة إلى المنافسة التلفزيونية، من خلال تقديم شخصيات متنوعة تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق النفسي، بعيدًا عن تكرار الأدوار التقليدية.

وبين نفي الشائعات المتداولة حول حياتها الشخصية واستمرار نشاطها الفني، تحرص داليا مصطفى على مواصلة مشوارها في المجال الفني، مع التركيز على اختياراتها الدرامية والأدوار التي تتيح لها تقديم مساحات تمثيلية مختلفة.

وبذلك، يبقى ما تردد بشأن تحرير محضر ضد شريف سلامة مجرد أنباء نفتها الفنانة بنفسها، بينما تتجه الأنظار إلى خطواتها الفنية المقبلة بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان 2026.

الفنانة داليا مصطفى اخبار الفن نجوم الفن

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