إنصات إلى صوت المواطن.. رئيس النواب يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بشأن وقفِ المنان

وجه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توجيهات سيادته بوقفِ العملِ بالمنشورِ الفنيِّ رقمِ 8 لسنةِ 2026 الصادرِ عن مصلحةِ الشهرِ العقاريِّ والتوثيق والذى ترتب عليه رفع القيودِ التي فُرِضَت على الأراضي الواقعةِ في نطاقِ ما يُعرَفُ بوقفِ الأميرِ مصطفى عبدِ المنّان بمحافظاتِ دمياطَ والدقهليَّةِ وكفرِ الشيخ بعدَ أنِ امتدَّت آثارُها أشهُرًا فتوقَّفَ البيعُ والشراءُ والتسجيل وتعطَّلَت مصالحُ آلافِ المواطنين، واليوم أصبحَ فى مقدور المواطنينَ استئنافُ معاملاتِهم وفقًا لأحكامِ القانون.

وقال المستشار بدوي في كلمة له في بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين، بشأن رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان:

"من هذا المنبر وباسمِ نوّابِ الشعب أتوجَّهُ إلى فخامةِ السيد الرئيسِ عبدِ الفتّاحِ السيسي رئيسِ الجمهوريَّة بخالص الشكر وعظيم التقدير على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة، التي أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وتعكس نهجًا راسخًا في الإنصات إلى صوت المواطن، والتفاعل مع مطالبه، والتدخل الحاسم إعلاءً للصالح العام، كما أُقدر جهود زملائنا النواب الذين طرحوا هذه المعاناة تحت قبة المجلس، وكذا جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في متابعتها".